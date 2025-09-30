Президент Эстонии считает, что Трампу надоели бесконечные переговоры с Путиным

Президент Эстонии Алар Карис сомневается в том, могут ли что-то изменить возможные будущие новые встречи президента США с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Карис подвел итоги Генассамблеи ООН на прошлой неделе, назвав успешными действия эстонских дипломатов.

"Настоящая победа, разумеется, наступит, когда закончится война в Украине, и мы сможем почувствовать мир в Европе", – сказал он.

Карис, который встречался с президентом США Дональдом Трампом, добавил, что очевидно, что что-то начало незаметно меняться: "Американский президент тоже устал от этих бесконечных переговоров с Путиным".

По словам президента, сейчас вопрос в том, изменят ли что-то следующие встречи или переговоры президента США с Путиным.

"Но такое ощущение, что где-то эта черта уже перейдена", – заявил он, указав на допущение властями США применения американского оружия для ударов по целям в России.

Ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп считает целесообразным, чтобы украинские войска наносили дальнобойные удары по территории России.

Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что в администрации Дональда Трампа ведут обсуждение о потенциальном предоставлении Украине ракет Tomahawk.