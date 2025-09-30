Президент Румунії підтримує регулювання соцмереж для захисту виборів

Президент Румунії Нікушор Дан у вівторок виступив за регулювання соціальних мереж, коментуючи роль TikTok у передвиборчій кампанії колишнього антизахідного кандидата у президенти Келіна Джорджеску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Під час спілкування з журналістами в Тимішоарі Дан згадав про звіт румунської генеральної прокуратури Румунії про перший тур президентських виборів у грудні 2024 року, який був скасований.

"Той, хто проводив кампанію, дуже добре знав, як працюють алгоритми, а TikTok на той момент не мав фільтрів для коментарів, які залишали люди", – сказав він.

Румунський президент додав, що не уявляє світ без соціальних мереж, але необхідне регулювання, щоб за кожним акаунтом стояла фізична або юридична особа.

"Це питання, яке ми, ймовірно, будемо обговорювати протягом одного-двох років", – додав Дан.

Як повідомлялось, сотні анонімних акаунтів на платформі для обміну відео TikTok дедалі активніше поширюють проросійські наративи і підтримують радикальні партії напередодні виборів у Чехії 3-4 жовтня.

Французький уряд у серпні звернувся до національного регулятора Arcom зі скаргою на тренд у популярному застосунку TikTok, який пропагує небезпечне перебування на сонці.