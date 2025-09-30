Президент Румынии поддерживает регулирование соцсетей для защиты выборов

Президент Румынии Никушор Дан во вторник выступил за регулирование социальных сетей, комментируя роль TikTok в предвыборной кампании бывшего антизападного кандидата в президенты Келина Джорджеску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Во время общения с журналистами в Тимишоаре Дан упомянул об отчете румынской генеральной прокуратуры Румынии о первом туре президентских выборов в декабре 2024 года, который был отменен.

"Тот, кто проводил кампанию, очень хорошо знал, как работают алгоритмы, а TikTok на тот момент не имел фильтров для комментариев, которые оставляли люди", – сказал он.

Румынский президент добавил, что не представляет мир без социальных сетей, но необходимо регулирование, чтобы за каждым аккаунтом стояло физическое или юридическое лицо.

"Это вопрос, который мы, вероятно, будем обсуждать в течение одного-двух лет", – добавил Дан.

