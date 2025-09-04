Авария на фуникулере в Лиссабоне: число погибших возросло до 15, еще 18 ранены

Число погибших в результате аварии вагона фуникулера Elevador da Glória в португальской столице Лиссабоне возросло до 15, еще 18 человек пострадали, из них пятеро в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

Вагон фуникулера, который соединяет районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов в среду.

Источники телеканала в медицинских службах рассказали, что жертвами аварии стали 15 человек.

CNN Portugal

Также отмечается, что из 18 пострадавших пятеро находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших в аварии есть также трехлетний мальчик, его состояние не является тяжелым.

Причины аварии пока выясняются.

Правительство Португалии решило объявить 4 сентября днем траура. Городской совет Лиссабона решил объявить трехдневный траур.

Фуникулер Elevador da Glória, способный перевозить до 42 человек, является одной из визитных карточек Лиссабона и популярен среди туристов, посещающих португальскую столицу.

В январе на горнолыжном курорте Астун в Испании в результате аварии кресельного подъемника 17 человек получили серьезные травмы.

В 2018 году вертолеты эвакуировали около 400 человек со швейцарской горы, которая фигурировала в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, из-за неисправности фуникулера.