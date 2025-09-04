Румынские ультраправые внесли в парламент сразу 4 вотума недоверия правительству

Ультраправые румынские партии, представленные в парламенте, внесли в законодательный орган сразу четыре инициативы о недоверии правительству.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Представители "Альянса за объединение румын", "Партии молодежи" и SOS Romania вместе с внефракционными депутатами, голосующими синхронно с ними, внесли в парламент сразу четыре инициативы об отставке правительства Илие Боложана – отдельно по решениям в различных сферах.

Инициативы представят на пленарном заседании в четверг, а дебаты планируют на воскресенье.

Ультраправые объяснили свой шаг "законодательными злоупотреблениями" в принятии мер жесткой экономии и обвиняют правительство в том, что решения принимались без надлежащих дебатов в парламенте.

Также "Альянс за объединение румын" внес проект, которым предлагает, чтобы в школах в начале уроков пели гимн и произносили молитву "Отче наш".

Румынское правительство в конце прошлой недели согласовало пять законодательных пакетов, которые предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для судей и прокуроров, сокращение рабочих мест и ограничение вознаграждения для государственных предприятий и регуляторов в сфере финансов, телекоммуникаций и энергетики, а также введение некоторых налоговых повышений с 2026 года.

Эти меры призваны уменьшить дефицит бюджета, который по итогам 2024 года составил 9,3% ВВП и был самым большим в Европейском Союзе.

Правительство Боложана, скорее всего, переживет все голосования, поскольку на правительственную коалицию приходится две трети мест в парламенте.

Но необходимость принимать непопулярные меры, забастовки и критика уже пошатнули румынскую коалицию. Две ее крупнейшие партии – Социал-демократическая и Национально-либеральная – неоднократно заявляли, что будущее правительства под вопросом.