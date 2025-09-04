Литва: у ЄС скептичні щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив у четвер, 4 вересня, що країни Європейського Союзу залишаються скептичними щодо пропозицій використовувати заморожені російські активи для підтримки України.

Про це він сказав у коментарі литовським ЗМІ, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс визнав: у ЄС все ще існує великий скептицизм щодо використання заморожених російських активів для підтримки України, навіть якщо "можна переконати їх у необхідності та причинах, чому це слід зробити".

Він зазначив, що минулого тижня в Копенгагені представив колегам-міністрам закордонних справ ЄС пропозицію Литви використовувати заморожені кошти російського центрального банку як позику для України або перерахувати їх до спеціального фонду, яким керує ЄС.

Він визнав занепокоєння своїх колег щодо потенційних правових та економічних наслідків, але наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є настільки серйозним порушенням міжнародного права, що вимагає відповіді.

"Ми повинні розділити тягар ризику. Давайте окреслимо різні заходи і рухаймось в цьому напрямку, тому що це нам буде потрібно", – сказав Будріс.

У письмовій пропозиції членам ЄС Литва стверджувала, що конфіскація заморожених російських активів може бути виправдана як законний контрзахід, спрямований на те, щоб змусити Москву припинити агресію або виплатити репарації.

Раніше у Швеції висловлювали розчарування, що Європейський Союз наразі не спроможний ухвалити рішення про передачу заморожених активів Росії на користь України.

1 вересня писали, що лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу – Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – відкриті до дискусії щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

А 4 вересня стало відомо, що Британія надала Україні військову допомогу на понад $1,3 млрд (1 млрд фунтів стерлінгів), оплачену доходами від заморожених російських активів.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Глобальний політичний параліч: чому заморожені активи РФ досі не конфісковані