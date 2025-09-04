Литва: в ЕС скептичны по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в четверг, 4 сентября, что страны Европейского Союза остаются скептическими к предложениям использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Об этом он сказал в комментарии литовским СМИ, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис признал: в ЕС все еще существует большой скептицизм по поводу использования замороженных российских активов для поддержки Украины, даже если "можно убедить их в необходимости и причинах, почему это следует сделать".

Он отметил, что на прошлой неделе в Копенгагене представил коллегам-министрам иностранных дел ЕС предложение Литвы использовать замороженные средства российского центрального банка в качестве займа для Украины или перечислить их в специальный фонд, которым управляет ЕС.

Он признал беспокойство своих коллег относительно потенциальных правовых и экономических последствий, но подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину является настолько серьезным нарушением международного права, что требует ответа.

"Мы должны разделить бремя риска. Давайте очертим различные меры и будем двигаться в этом направлении, потому что это нам будет нужно", – сказал Будрис.

В письменном предложении членам ЕС Литва утверждала, что конфискация замороженных российских активов может быть оправданна как законная контрмера, направленная на то, чтобы заставить Москву прекратить агрессию или выплатить репарации.

Ранее в Швеции выражали разочарование, что Европейский Союз пока не способен принять решение о передаче замороженных активов России в пользу Украины.

1 сентября писали, что лидеры двух коалиционных фракций Бундестага – Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – открыты к дискуссии об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.

А 4 сентября стало известно, что Великобритания предоставила Украине военную помощь на более $1,3 млрд (1 млрд фунтов стерлингов), оплаченную доходами от замороженных российских активов.

