Польское воздушное пространство нарушили два беспилотника

В ночь со вторника на среду, 3 сентября, два беспилотника вошли в воздушное пространство Польши – их не сбивали, потому что они не представляли опасности.

Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг, 4 сентября, польский генерал Мацей Клиш, оперативный командующий Вооруженных сил, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Клиш заявил, что в ночь на 3 сентября Польша зафиксировала два нарушения своего воздушного пространства.

"Эти два нарушения находились под полным контролем национальных сил и подразделений, задействованных в системе государственной обороны", – сказал он.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба, заявил, что беспилотники покинули воздушное пространство Польши, не причинив никакого вреда.

Польская армия не предоставила детальной информации о том, где именно беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши.

Стоит отметить, что в ночь на 3 сентября Россия ударила по украинским регионам 502 беспилотниками, а также 24 ракетами воздушного и морского базирования.

Также напомним, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона.