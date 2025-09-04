Укр Рус Eng

Сікорський потролив запевнення Путіна, що Росія "ніколи не планувала атакувати когось"

Новини — Четвер, 4 вересня 2025, 13:51 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував заяви правителя Росії про буцімто безпідставне "нагнітання істерії" про агресивні наміри Кремля. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

3 вересня Міністерство закордонних справ Росії розмістило у своєму X цитату очільника Кремля Владіміра Путіна про "спроби роздувати істерію" з приводу того, що Росія планує напасти на Європу, а Росія "ніколи не мала, не має і не матиме жодного бажання на когось нападати". 

"Ніколи-ніколи. Довіряйте нам", – іронічно прокоментував очільник МЗС Польщі.

 

 

Користувачі платформи через інструмент додавання контексту нагадали, як Росія відхрещувалася від підготовки агресії проти України.  

На тлі переговорів довкола російсько-української війни Сікорський переконує партнерів, що Кремль не відмовився від максималістських цілей в Україні.

Нагадаємо, останні опитування у Польщі свідчать, що Сікорський очолює рейтинг довіри, випереджуючи нового президента Кароля Навроцького. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Росія
Реклама: