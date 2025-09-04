Сікорський потролив запевнення Путіна, що Росія "ніколи не планувала атакувати когось"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував заяви правителя Росії про буцімто безпідставне "нагнітання істерії" про агресивні наміри Кремля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

3 вересня Міністерство закордонних справ Росії розмістило у своєму X цитату очільника Кремля Владіміра Путіна про "спроби роздувати істерію" з приводу того, що Росія планує напасти на Європу, а Росія "ніколи не мала, не має і не матиме жодного бажання на когось нападати".

"Ніколи-ніколи. Довіряйте нам", – іронічно прокоментував очільник МЗС Польщі.

Користувачі платформи через інструмент додавання контексту нагадали, як Росія відхрещувалася від підготовки агресії проти України.

На тлі переговорів довкола російсько-української війни Сікорський переконує партнерів, що Кремль не відмовився від максималістських цілей в Україні.

Нагадаємо, останні опитування у Польщі свідчать, що Сікорський очолює рейтинг довіри, випереджуючи нового президента Кароля Навроцького.