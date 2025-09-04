Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично прокомментировал заявления правителя России о якобы безосновательном "нагнетании истерии" об агрессивных намерениях Кремля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

3 сентября Министерство иностранных дел России разместило в своем X цитату главы Кремля Владимира Путина о "попытках раздувать истерию" по поводу того, что Россия планирует напасть на Европу, а Россия "никогда не имела, не имеет и не будет иметь никакого желания на кого-то нападать".

"Никогда-никогда. Доверяйте нам", – иронично прокомментировал глава МИД Польши.

Пользователи платформы через инструмент добавления контекста напомнили, как Россия открещивалась от подготовки агрессии против Украины.

На фоне переговоров вокруг российско-украинской войны Сикорский убеждает партнеров, что Кремль не отказался от максималистских целей в Украине.

Напомним, последние опросы в Польше свидетельствуют, что Сикорский возглавляет рейтинг доверия, опережая нового президента Кароля Навроцкого.