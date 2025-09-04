В Амстердамі через серію вибухів затримали підлітка
У Нідерландах поліція затримала підлітка після серії вибухів, які сколихнули місто протягом останнього тижня.
Про це пише NH Nieuws, передає "Європейська правда".
Як зазначається, у ніч проти середи 3 вересня поліція заарештувала 14-річного хлопця після того, як виявила вибуховий пристрій на одній з вулиць Амстердама.
За останній тиждень на цій вулиці вже сталося три вибухи.
За словами речника поліції, повідомлення про вибуховий пристрій надійшло близько 01:15 ночі. Підозрюваний намагався підірвати вибуховий пристрій у будівлі. Зрештою, йому це не вдалося.
Для знешкодження вибухового пристрою було викликано спеціальну службу Міністерства оборони.
Також зазначається, що з кінця минулого тижня на цій вулиці сталося три вибухи. Перші два вибухи сталися в ресторані та ресторані швидкого харчування De Pizzabakkers. Третій вибух стався в магазині сендвічів, який належить іншому власнику. Будівлі зазнали пошкоджень від вогню та диму. Ніхто не постраждав.
Муніципалітет Амстердама встановив камери на вулиці та навколо неї.
