В Амстердаме из-за серии взрывов задержали подростка

В Нидерландах полиция задержала подростка после серии взрывов, которые всколыхнули город в течение последней недели.

Об этом пишет NH Nieuws, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в ночь на среду 3 сентября полиция арестовала 14-летнего подростка после того, как обнаружила взрывное устройство на одной из улиц Амстердама.

За последнюю неделю на этой улице уже произошло три взрыва.

По словам представителя полиции, сообщение о взрывном устройстве поступило около 01:15 ночи. Подозреваемый пытался взорвать взрывное устройство в здании. В конце концов, ему это не удалось.

Для обезвреживания взрывного устройства была вызвана специальная служба Министерства обороны.

Также отмечается, что с конца прошлой недели на этой улице произошло три взрыва. Первые два взрыва произошли в ресторане и ресторане быстрого питания De Pizzabakkers. Третий взрыв произошел в магазине сэндвичей, который принадлежит другому владельцу. Здания получили повреждения от огня и дыма. Никто не пострадал.

Муниципалитет Амстердама установил камеры на улице и вокруг нее.

