Росія висилає естонського дипломата

Міністерство закордонних справ Росії повідомило в четвер, 4 вересня, що висилає одного естонського дипломата з посольства в Москві.

Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС РФ заявили, що було викликано тимчасового повіреного у справах Естонії Марека Юхтегі, якому повідомили про оголошення персоною нон грата естонського дипломата.

"Главі естонської дипмісії висловлено рішучий протест у зв'язку з оголошенням 13 серпня персоною нон ґрата без будь-яких на те підстав дипломата посольства Російської Федерації в Таллінні", – йдеться в повідомленні МЗС Росії.

"Виходячи з принципу взаємності російською стороною було заявлено, що з Росії висилається дипломатичний співробітник посольства Естонії в Москві. До естонської сторони також було доведено, що будь-які ворожі дії Таллінна не залишаться без відповіді", – додали в МЗС РФ.

Крім Юхтегі, в посольстві Естонії в Москві працює ще чотири людини, але поки невідомо, хто саме буде висланий.

У середині серпня Естонія вислала одного російського дипломата – першого секретаря посольства РФ у Таллінні. За даними МЗС Естонії, російський дипломат безпосередньо і активно займався підривом конституційного ладу і правової системи Естонії, розколюванням суспільства, а також сприяв скоєнню злочинів проти держави, включно з кількома порушеннями санкційного режиму.

На початку 2023 року Естонія і Росія знизили рівень дипломатичних відносин і відкликали своїх послів. Посольствами в обох країнах керують тимчасові повірені у справах. В Естонії РФ представляє Ленар Салімуллін, а Естонію в РФ – Юхтегі.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.

На початку червня в Естонії позбавили посвідки на проживання та видворили громадянина Росії з міркувань нацбезпеки.