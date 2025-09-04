Россия высылает эстонского дипломата

Министерство иностранных дел России сообщило в четверг, 4 сентября, что высылает одного эстонского дипломата из посольства в Москве.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

В МИД РФ заявили, что был вызван временный поверенный в делах Эстонии Марек Юхтеги, которому сообщили об объявлении персоной нон грата эстонского дипломата.

"Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа персоной нон грата без каких-либо на то оснований дипломата посольства Российской Федерации в Таллинне", – говорится в сообщении МИД России.

"Исходя из принципа взаимности, российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллинна не останутся без ответа", – добавили в МИД РФ.

Кроме Юхтеги, в посольстве Эстонии в Москве работает еще четыре человека, но пока неизвестно, кто именно будет выслан.

В середине августа Эстония выслала одного российского дипломата – первого секретаря посольства РФ в Таллинне. По данным МИД Эстонии, российский дипломат непосредственно и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, раскалыванием общества, а также способствовал совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкционного режима.

В начале 2023 года Эстония и Россия снизили уровень дипломатических отношений и отозвали своих послов. Посольствами в обеих странах руководят временные поверенные в делах. В Эстонии РФ представляет Ленар Салимуллин, а Эстонию в РФ – Юхтеги.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.

В начале июня в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России из соображений нацбезопасности.