У ЄС перевіряють зловживання на будівництві підводного кабелю між Грецією та Кіпром

Європейська прокуратура розслідує потенційні кримінальні правопорушення, пов'язані з проєктом підводного електрокабелю між Грецією та Кіпром вартістю 1,9 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс повідомив журналістам у середу ввечері, що Європейська прокуратура, яка діє в ЄС, розпочала розслідування щодо "потенційних кримінальних правопорушень" під час втілення проєкту "Великого морського інтерконектора".

Цю інформацію прокуратура повідомила в коментарі Reuters, зазначивши, що розслідування досі триває.

"Наразі не можна оприлюднити жодних додаткових деталей, щоб не поставити під загрозу результати розслідування", – додали там.

Проєкт "Великий морський інтерконектор" має зʼєднати континентальну Європу зі Східним Середземномор'ям. Після завершення будівництва кабель завдовжки 1240 кілометрів, що пролягатиме на глибині 3000 метрів, стане найдовшим і найбільш глибоководним у світі.

Схвалення проєкту гальмувалося після того, як між грецьким та кіпрським енергетичним регуляторами виникли суперечки щодо розподілу витрат та ризиків.

Ситуацію вдалось зрушити з мертвого місця у вересні 2024 року, коли Міністерства енергетики Греції та Кіпру уклали меморандум про взаєморозуміння стосовно прокладання "Великого морського інтерконектора" (GSI).