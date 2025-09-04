У ЄС перевіряють зловживання на будівництві підводного кабелю між Грецією та Кіпром
Європейська прокуратура розслідує потенційні кримінальні правопорушення, пов'язані з проєктом підводного електрокабелю між Грецією та Кіпром вартістю 1,9 млрд євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс повідомив журналістам у середу ввечері, що Європейська прокуратура, яка діє в ЄС, розпочала розслідування щодо "потенційних кримінальних правопорушень" під час втілення проєкту "Великого морського інтерконектора".
Цю інформацію прокуратура повідомила в коментарі Reuters, зазначивши, що розслідування досі триває.
"Наразі не можна оприлюднити жодних додаткових деталей, щоб не поставити під загрозу результати розслідування", – додали там.
Проєкт "Великий морський інтерконектор" має зʼєднати континентальну Європу зі Східним Середземномор'ям. Після завершення будівництва кабель завдовжки 1240 кілометрів, що пролягатиме на глибині 3000 метрів, стане найдовшим і найбільш глибоководним у світі.
Схвалення проєкту гальмувалося після того, як між грецьким та кіпрським енергетичним регуляторами виникли суперечки щодо розподілу витрат та ризиків.
Ситуацію вдалось зрушити з мертвого місця у вересні 2024 року, коли Міністерства енергетики Греції та Кіпру уклали меморандум про взаєморозуміння стосовно прокладання "Великого морського інтерконектора" (GSI).