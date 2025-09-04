В ЕС проверяют злоупотребления при строительстве подводного кабеля между Грецией и Кипром

Европейская прокуратура расследует потенциальные уголовные правонарушения, связанные с проектом подводного электрокабеля между Грецией и Кипром стоимостью 1,9 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Кипра Никос Христодулидис сообщил журналистам в среду вечером, что Европейская прокуратура, действующая в ЕС, начала расследование в отношении "потенциальных уголовных правонарушений" при реализации проекта "Большого морского интерконнектора".

Эту информацию прокуратура сообщила в комментарии Reuters, отметив, что расследование до сих пор продолжается.

"В настоящее время нельзя обнародовать никаких дополнительных деталей, чтобы не поставить под угрозу результаты расследования", – добавили там.

Проект "Большой морской интерконнектор" должен соединить континентальную Европу с Восточным Средиземноморьем. После завершения строительства кабель длиной 1240 километров, который будет пролегать на глубине 3000 метров, станет самым длинным и самым глубоководным в мире.

Одобрение проекта тормозилось после того, как между греческим и кипрским энергетическими регуляторами возникли споры о распределении затрат и рисков.

Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки в сентябре 2024 года, когда министерства энергетики Греции и Кипра подписали меморандум о взаимопонимании относительно прокладки "Большого морского интерконнектора" (GSI).