В Беларуси задержали гражданина Польши, который якобы собирал данные об учениях "Запад"

В Беларуси заявили о задержании гражданина Польши с обвинениями в шпионаже.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает независимый белорусский портал „Зеркало".

На "Первом информационном" государственном телеканале вышел сюжет о задержании в Беларуси гражданина Польши, который якобы собирал информацию о российско-белорусских учениях "Запад-2025".

Как утверждают, 27-летнего Гжегожа Гавела, проживающего в Кракове, задержали сотрудники КГБ в Лепеле Витебской области вместе с еще одним человеком и якобы нашли у него засекреченные документы об учениях "Запад-2025" и много вещей, свидетельствующих о его религиозности.

В сюжете продемонстрировали задержание и фрагмент, где сотрудник КГБ на ломаном польском спрашивает мужчину, какими были его задачи, а тот отвечает, что должен был собирать информацию об учениях "Запад".

Также заявляют, что поляк получил на руки секретные документы "за несколько минут до задержания" в салоне автомобиля. Для достижения своей цели гражданин Польши якобы вышел через соцсети на гражданина Беларуси, которому предложил сотрудничество в интересах польских спецслужб – сбор информации военного характера о Беларуси за вознаграждение.

Портал "Зеркало" со своей стороны выяснил, что Гжегож Гавел является глубоко религиозным католиком, защищал диссертацию по этой тематике и принадлежит к ордену кармелитов.

Напомним, спецслужбы Латвии считают незначительным уровень угрозы от военных учений "Запад-2025". В Польше параллельно проходят крупнейшие военные учения года совместно с союзниками. Учения начались также в Литве.