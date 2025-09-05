ЗМІ дізнались причини обшуку в ексрадника з нацбезпеки Трампа Болтона

Обшук у Джона Болтона – радника з нацбезпеки президента США Дональда Трампа під час його першої каденції – пов’язаний із розслідуванням щодо ймовірно незаконних дій із засекреченою інформацією.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це стало відомо із судових документів, оприлюднених 4 вересня, пов’язаних з обшуком ФБР у домівці Болтона у серпні.

Обшук пов’язаний з можливими порушеннями Болтоном положень двох законів. Йдеться про ймовірне утримання чи вилучення засекреченої інформації без відповідних для цього дозволів.

В одному з документів наводять перелік речей, вилучених під час обшуку – це два телефони, документи у папці з назвою "Trump I-IV" та ще пачка документів, позначених як "заяви і розмірковування щодо союзницьких ударів".

Федеральний суддя розпорядився опублікувати документи після звернення групи медійних організацій, включно з Reuters, які закликали суд до цього, посилаючись на великий суспільний інтерес.

Адвокат Болтона заявив, що вилучені під час обшуку папери є звичайними паперами, що накопичилися за тривалу кар’єру Болтона, і "жодна перевірка не виявить нічого неналежного у тому, що зберігалося".

Обшук вдома у Джона Болтона відбувся 22 серпня. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив розслідування щодо колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, але заперечує, що воно є помстою за його критику на адресу Дональда Трампа.

Нагадаємо, Дональд Трамп також перебував під розслідуванням через зберігання засекречених документів у себе вдома після того, як він залишив Білий дім.

46-й президент Джо Байден також потрапив у скандал через зберігання вдома таємних документів.