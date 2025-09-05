СМИ узнали причины обыска у экс-советника по нацбезопасности Трампа Болтона

Обыск у Джона Болтона – советника по национальной безопасности президента США Дональда Трампа во время его первого срока – связан с расследованием о вероятных незаконных действиях с засекреченной информацией.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом стало известно из судебных документов, обнародованных 4 сентября, связанных с обыском ФБР в доме Болтона в августе.

Обыск связан с возможными нарушениями Болтоном положений двух законов. Речь идет о вероятном хранении или изъятии засекреченной информации без соответствующих разрешений.

В одном из документов приводится перечень вещей, изъятых во время обыска – это два телефона, документы в папке с названием "Trump I-IV" и еще пачка документов, обозначенных как "заявления и размышления о союзнических ударах".

Федеральный судья распорядился опубликовать документы после обращения группы медийных организаций, включая Reuters, которые призвали суд к этому, ссылаясь на большой общественный интерес.

Адвокат Болтона заявил, что изъятые во время обыска бумаги являются обычными записями, накопившимися за длительную карьеру Болтона, и "никакая проверка не выявит ничего неправомерного в том, что хранилось".

Обыск в доме Джона Болтона состоялся 22 августа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, но отрицает, что оно является местью за его критику в адрес Дональда Трампа.

Напомним, Дональд Трамп также находился под следствием из-за хранения засекреченных документов у себя дома после того, как он покинул Белый дом.

46-й президент Джо Байден также попал в скандал из-за хранения дома секретных документов.