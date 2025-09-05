В Молдове задержали еще двух подозреваемых в рамках масштабного расследования о подкупе избирателей соратниками беглого олигарха Илана Шора.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Генеральном инспекторате полиции заявили, что после обысков на севере страны в рамках расследования о подкупе избирателей и незаконного финансирования партий задержали двух человек.

Задержанных подозревают в подкупе избирателей в интересах преступной группы беглого олигарха Илана Шора. Средства им переводили через приложение подсанкционного "Промсвязьбанка".

Во время обысков у подозреваемых изъяли наличные в разных валютах, телефоны, ноутбуки, банковские карты, документы и записки, в том числе якобы списки людей и автомобилей, вовлеченных в организацию акций протеста. 2 сентября масштабные обыски по похожим обвинениям прошли на юге страны, в частности в столице автономного региона Гагаузия. По меньшей мере часть из них были у соратников бывшей руководительницы региона Ирины Влах, политсила которой пойдет на выборы в составе пророссийского блока вокруг экс-президента Игоря Додона.

Как известно, 28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы, от которых зависит дальнейший проевропейский курс страны.

