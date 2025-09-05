Фінляндія приєднується до декларації ООН щодо Палестини

Міністерка закордонних справ Еліна Валтонен оголосила про рішення країни долучитися до декларації ООН щодо Палестини.

Про це вона написала у соцмережі X, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 5 вересня, Валтонен заявила, що Фінляндія приєднається до Нью-Йоркської декларації, підготовленої Францією та Саудівською Аравією, щодо мирного вирішення палестинського питання та реалізації дводержавного рішення.

Декларація має на меті припинити війну в секторі Гази, досягти мирного врегулювання та сприяти моделі двох держав.Також вона не стосується зобов'язання визнати держави Палестина, а стосується засобів досягнення моделі двох держав, тобто Палестини та Ізраїлю.

"Декларація є історичною. Вперше арабські країни такого масштабу взяли на себе зобов'язання щодо безпеки Ізраїлю та висунули вимогу про роззброєння ХАМАС і передачу влади в Газі. Серед підписантів є Ліга арабських держав, яка представляє 22 арабські держави", – написала вона.

За словами глави МЗС Фінляндії, декларація засуджує як напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року, а також ізраїльські напади на цивільне населення, які призвели до гуманітарної катастрофи в секторі Гази. Декларація вимагає звільнення всіх заручників і повернення до перемир'я.

"Додаткова гуманітарна допомога повинна бути негайно доставлена до Гази, і ніякі перешкоди не повинні стояти на заваді гуманітарному доступу. Завдання UNRWA мають бути передані Палестинській адміністрації після укладення мирної угоди. Ізраїль повинен вивести свої війська з Гази. Відбудова Гази буде розпочата відповідно до плану відновлення арабських держав", – написала вона.

Також за словами Валтонен, у секторі Гази буде створено міжнародну стабілізаційну місію, яка, серед іншого, буде уповноважена підтримувати передачу відповідальності за внутрішню безпеку Палестинській адміністрації, надавати гарантії безпеки як Ізраїлю, так і Палестині, а також контролювати дотримання перемир'я.

"Документ є великим, а шлях до його реалізації – довгим. Без навіть спроби цей шлях є нескінченним. Це найсерйозніша спроба міжнародного співтовариства за останні роки вирішити конфлікт на Близькому Сході. Важливо, що Фінляндія її підтримує", – додала вона.

Як відомо, Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

