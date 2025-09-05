Финляндия присоединяется к декларации ООН по Палестине

Министр иностранных дел Элина Валтонен объявила о решении страны присоединиться к декларации ООН по Палестине.

Об этом она написала в соцсети X, передает "Европейская правда".

В пятницу, 5 сентября, Валтонен заявила, что Финляндия присоединится к Нью-Йоркской декларации, подготовленной Францией и Саудовской Аравией, по мирному решению палестинского вопроса и реализации двугосударственного решения.

Цель декларации – прекратить войну в секторе Газы, достичь мирного урегулирования и способствовать модели двух государств. Также она не касается обязательства признать государства Палестина, а касается средств достижения модели двух государств, то есть Палестины и Израиля.

"Декларация является исторической. Впервые арабские страны такого масштаба взяли на себя обязательства по безопасности Израиля и выдвинули требование о разоружении ХАМАС и передаче власти в Газе. Среди подписантов есть Лига арабских государств, которая представляет 22 арабских государства", – написала она.

По словам главы МИД Финляндии, декларация осуждает как нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, а также израильские нападения на гражданское население, которые привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газы. Декларация требует освобождения всех заложников и возвращения к перемирию.

"Дополнительная гуманитарная помощь должна быть немедленно доставлена в Газу, и никакие препятствия не должны стоять на пути гуманитарного доступа. Задачи UNRWA должны быть переданы Палестинской администрации после заключения мирного соглашения. Израиль должен вывести свои войска из Газы. Восстановление Газы будет начато в соответствии с планом восстановления арабских государств", – написала она.

Также по словам Валтонен, в секторе Газы будет создана международная стабилизационная миссия, которая, среди прочего, будет уполномочена поддерживать передачу ответственности за внутреннюю безопасность Палестинской администрации, предоставлять гарантии безопасности как Израилю, так и Палестине, а также контролировать соблюдение перемирия.

"Документ является обширным, а путь к его реализации – долгим. Без даже попытки этот путь является бесконечным. Это самая серьезная попытка международного сообщества за последние годы решить конфликт на Ближнем Востоке. Важно, что Финляндия ее поддерживает", – добавила она.

Как известно, Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

