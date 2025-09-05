В Германии студент ранил ножом преподавательницу колледжа, его застрелила полиция

В немецком городе Эссен студент напал с ножом на преподавательницу, а когда полиция пыталась его арестовать – напал с ножом на правоохранителей, в результате чего его смертельно ранили.

Об этом пишет Bild, передает "Европейская правда".

В немецком городе Эссен полиция провела масштабную спецоперацию после нападения в профессиональном колледже.

По данным издания, 18-летний студент-косовар во время занятий в учебном заведении напал с ножом на преподавательницу и нанес ей тяжелое ранение в живот.

Женщину срочно доставили в университетскую больницу, где ее готовят к операции.

Нападавший скрылся, однако вскоре полиция обнаружила его в парке неподалеку. По информации издания, когда правоохранители попытались его проверить, он набросился на них с ножом. В ответ полицейские открыли огонь и смертельно ранили злоумышленника.

Фото: Bild

Здание колледжа окружили спецназовцы, над районом дежурил полицейский вертолет. Правоохранители призвали жителей избегать места происшествия.

Помимо преподавательницы, медицинскую помощь получили по меньшей мере десять студентов, которые находятся в состоянии шока после нападения. Часть учеников еще оставалась в аудиториях и забаррикадировалась в соответствии с правилами безопасности.

Напомним, в июне в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе. По официальным данным, в результате погибли 10 человек – помимо нападавшего, это шесть девочек и три мальчика, еще 12 человек получили ранения. Ее совершил 21-летний бывший учащийся заведения, который после того застрелился.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявляли, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.