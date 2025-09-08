У Німеччині видали ордер на арешт підлітка, який напав на викладачку з ножем

У німецькому Ессені суддя видав ордер на арешт 17-річного студента, який минулого тижня із ножем напав на викладачку професійного коледжу.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Інцидент стався 5 вересня у німецькому місті Ессен. Тоді студент напав із ножем на викладачку, а коли поліція намагалась його заарештувати – напав із ножем на правоохоронців, внаслідок чого його поранили. Спершу ЗМІ писали, що поранення було смертельним.

Як зазначається, 17-річний косоварський підліток отримав важкі поранення від пострілів поліції під час його арешту в п'ятницю. За словами слідчих, через його стан здоров'я ордер на арешт не міг бути виконаний до неділі.

Підліток вже не перебуває у критичному стані, але залишається в лікарні для лікування. За даними поліції та прокуратури, він підозрюється у спробі вбивства та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у червні в австрійському місті Грац сталася стрілянина у школі. Згідно з офіційними даними, внаслідок цього загинули 10 людей – окрім нападника, це шість дівчат і троє хлопців, ще 12 людей зазнали поранень. Її скоїв 21-річний колишній учень закладу, який після того застрелився.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.