Зеленский обсудил с Макроном ответ РФ на ночной обстрел Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.
Об этом глава государства рассказал в Telegram, пишет "Европейская правда".
Президент отметил, что обсудил с Макроном жесткий ночной российский обстрел, в результате которого погибли четыре человека, более 44 получили ранения.
"Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране. Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа", – сообщил Зеленский.
Он добавил, что вместе с Францией идет подготовка новых мер для укрепления украинской обороны.
Макрон в воскресенье выразил соболезнования Украине из-за массированной атаки РФ.
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.