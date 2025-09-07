Зеленский обсудил с Макроном ответ РФ на ночной обстрел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.

Об этом глава государства рассказал в Telegram, пишет "Европейская правда".

Президент отметил, что обсудил с Макроном жесткий ночной российский обстрел, в результате которого погибли четыре человека, более 44 получили ранения.

"Наши спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране. Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что вместе с Францией идет подготовка новых мер для укрепления украинской обороны.

Макрон в воскресенье выразил соболезнования Украине из-за массированной атаки РФ.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.