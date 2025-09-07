У Литві вважають, що РФ відкрила нову фазу у війні і це не можна ігнорувати

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що масований обстріл України Росією з використанням рекордної кількості дронів та ракет у ніч на 7 вересня свідчить про ескалацію агресії з боку Москви.

Про це він написав у соцмережі Х в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що російська агресія щодня посилюється, і цієї ночі Україна зазнала безпрецедентного удару – понад 800 безпілотників і ракет поцілили в різні регіони. Загинули цивільні особи, постраждали будинки та інфраструктура, навіть будівля уряду стала мішенню.

"Це знаменує небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви – і все це в той час, коли президент Трамп та європейські лідери працюють над досягненням миру", – оцінив Будріс.

Замість переговорів, підкреслив литовський міністр, Кремль подвоює насильство. Та відкидає дипломатію, обираючи терор.

"Це не може залишитися без відповіді. Росія потребує жорсткіших санкцій, а Україна повинна отримати сучасні системи протиповітряної оборони – негайно. Затримка лише підживлює агресію", – вважає головний дипломат Литви.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака РФ на українські міста з використанням рекордної кількості дронів вимагає рішучої реакції з боку партнерів Києва.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованого удару РФ по Україні в ніч на 7 вересня закликала зупинити російський терор.