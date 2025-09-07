В Литве считают, что РФ открыла новую фазу в войне и это нельзя игнорировать

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что массированный обстрел Украины Россией с использованием рекордного количества дронов и ракет в ночь на 7 сентября свидетельствует об эскалации агрессии со стороны Москвы.

Об этом он написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что российская агрессия ежедневно усиливается, и этой ночью Украина подверглась беспрецедентному удару – более 800 беспилотников и ракет попали в разные регионы. Погибли гражданские лица, пострадали дома и инфраструктура, даже здание правительства стало мишенью.

"Это знаменует опасную новую фазу террористической кампании Москвы – и все это в то время, когда президент Трамп и европейские лидеры работают над достижением мира", – оценил Будрис.

Вместо переговоров, подчеркнул литовский министр, Кремль удваивает насилие. И отвергает дипломатию, выбирая террор.

"Это не может остаться без ответа. Россия нуждается в более жестких санкциях, а Украина должна получить современные системы противовоздушной обороны – немедленно. Задержка только подпитывает агрессию", – считает главный дипломат Литвы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.