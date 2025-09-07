Туск рассказал, что показал удар России по зданию Кабмина

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность промедлений и попыток умиротворения Кремля.

Об этом он написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что российская атака на здание Кабмина показывает, что "дальнейшие промедления с решительной реакцией на действия Путина и попытки успокоить его не имеют смысла".

"США и Европа должны совместно заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня. У нас есть все необходимые инструменты для этого", – считает глава польского правительства.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее опубликовала видео с поврежденного российским обстрелом здания Кабмина и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что массированный обстрел Украины Россией с использованием рекордного количества дронов и ракет в ночь на 7 сентября свидетельствует о опасной новой фазе террористической кампании Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.