Сибіга обговорив із главою МЗС Канади реакцію на жорстокі удари Росії 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд, щоб поінформувати її про ескалацію терору з боку Росії проти України та пріоритетні потреби.

Про це Сибіга повідомив у заяві, оприлюдненій на сайті МЗС в неділю, пише "Європейська правда".

За його словами, вони обговорили, як G7 може реагувати на жорстокі удари Росії та її відмову від мирних зусиль.

"Погодилися щодо необхідності посилення трансатлантичного тиску, зокрема зниження граничної ціни на нафту, повного використання заморожених російських активів на користь оборони та відновлення України, обмежень щодо російської енергетики та інших санкцій", – зазначив Сибіга.

Вкрай важливо, наголосив міністр, підвищити ціну війни для агресора, щоб наблизитися до миру.

"Чекати більше не можна. Путін має відчути прямі наслідки своєї відмови від дипломатії та продовження вбивств", – додав Сибіга.

Нагадаємо, глава Євроради Антоніу Кошта після рекордної за кількістю дронів та ракет атаки РФ на Україну у ніч на 7 вересня заявив про необхідність для партнерів "дотримуватися обраного курсу".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після масованого удару РФ заявила, що "Кремль знущається з дипломатії".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що атака Росії на будівлю уряду у Києві демонструє марність зволікань і спроб умиротворення Кремля.