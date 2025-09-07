Сибига обсудил с главой МИД Канады реакцию на жестокие удары России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел беседу с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, чтобы проинформировать ее об эскалации террора со стороны России против Украины и приоритетных потребностях.

Об этом Сибига сообщил в заявлении, опубликованном на сайте МИД в воскресенье, пишет "Европейская правда".

По его словам, они обсудили, как G7 может реагировать на жестокие удары России и ее отказ от мирных усилий.

"Согласились о необходимости усиления трансатлантического давления, в частности снижения предельной цены на нефть, полного использования замороженных российских активов в пользу обороны и восстановления Украины, ограничений в отношении российской энергетики и других санкций", – отметил Сибига.

Крайне важно, подчеркнул министр, повысить цену войны для агрессора, чтобы приблизиться к миру.

"Ждать больше нельзя. Путин должен почувствовать прямые последствия своего отказа от дипломатии и продолжения убийств", – добавил Сибига.

Напомним, глава Евросовета Антониу Кошта после рекордной по количеству дронов и ракет атаки РФ на Украину в ночь на 7 сентября заявил о необходимости для партнеров "придерживаться выбранного курса".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированного удара РФ заявила, что "Кремль издевается над дипломатией".

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность промедлений и попыток умиротворения Кремля.