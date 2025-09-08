В Чехии задержали водителя "фантомного" гоночного авто, которое видели на дорогах с 2019 года

Полиция Чехии наконец задержала водителя красного гоночного автомобиля-нарушителя, который неоднократно видели на автостраде с 2019 года.

Об этом говорится в публикации BBC, пишет "Европейская правда".

Красный гоночный автомобиль, полностью оформленный в цветах Ferrari, проследили до поместья в деревне Бук, что в 60 км к юго-западу от Праги, после последнего сообщения о его появлении на дороге.

В воскресенье утром появилось видео, на котором автомобиль движется по автостраде D4 и останавливается на заправке. Водителя, 51-летнего мужчину, задержали дома и взяли под стражу после короткого отказа выйти из машины.

Мужчина сначала спорил с полицейскими и заявлял, что те незаконно находятся на частной территории. В конце концов он уступил и согласился поехать в участок для допроса – все еще в своем красном гоночном комбинезоне и шлеме. Он отказался отвечать на любые вопросы.

Мужчина, которого идентифицировали как его сына, рассказал местным журналистам, что дом окружили несколько десятков полицейских машин и вертолет, что он назвал несоразмерной реакцией "на якобы наше нарушение правил дорожного движения".

Полицейским впервые удалось пообщаться с водителем-нарушителем еще в 2019 году, когда в интернете начали появляться фото и видео автомобиля на трассе.

Они разыскали транспортное средство и допросили его владельца, который отрицал, что выезжал на автостраду. Неизвестно, арестован ли этот человек в настоящее время. Поскольку на фото и видео водитель был в шлеме, его не удалось идентифицировать, и полиция не могла продвинуться дальше в деле.

Автомобиль часто описывали как "болид Ferrari Формулы-1". Однако, по данным сайта auto.cz, на самом деле это Dallara GP2/08 – гоночный автомобиль, разработанный итальянской компанией Dallara для участия в серии GP2, которая является подготовительной категорией для Формулы-1.

Независимо от происхождения машины, ее владельцу теперь грозит штраф за управление транспортным средством на автостраде без фар, указателей поворота и номерных знаков, а также возможное лишение водительских прав.

