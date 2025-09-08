Орбан лякає, що перемога опозиції занурить Угорщину в хаос

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у неділю, що вибори 2026 року дадуть угорцям можливість вибрати між партією, що готова діяти самостійно, і партією, яка принесе "хаос і бідність", зблизивши Угорщину з Європейським Союзом.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу в Кьоче у неділю.

Орбан, який заявив, що ЄС ризикує розпастися протягом наступного десятиліття, намагається не допустити поразки своєї партії від політичної сили свого суперника Петера Мадяра на наступних парламентських виборах 2026 року.

"Зрозуміло, що в Угорщини є лише два варіанти у стратегічному плані. Ми повинні вибрати між ними. Обидва можливі. Обидва мають чіткі контури, чітку структуру, зміст, можна обрати один. Перший – приєднатися до брюссельської політики. Я думаю, що це матиме катастрофічні наслідки та призведе до хаосу та бідності. Ми просто причепимо вагон Угорщини до поїзда Європейського Союзу", – сказав Орбан, розповідаючи про потенційний сценарій, за якого його партія "Фідес" програє.

Натомість Орбан переконує, що єдиним позитивним сценарієм для Угорщини буде перемога саме його політсили.

"Інший варіант для Угорщини – дотримуватися моделі, яку ми будували приблизно 10 років", – сказав угорський прем’єр.

У середині липня лідер "Тиси" Петер Мадяр розпочав передвиборчу кампанію на каное, заявивши, що його партія може самостійно перемогти Орбана на виборах 2026 року.

Орбан тим часом продовжує інформаційну кампанію проти Мадяра. Раніше в Угорщині з’явилися плакати і відеоролики, де суперника Орбана намагаються виставити "угорським Зеленським" і називають обох маріонетками зовнішніх гравців.

