Орбан пугает, что победа оппозиции погрузит Венгрию в хаос

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в воскресенье, что выборы 2026 года дадут венграм возможность выбрать между партией, готовой действовать самостоятельно, и партией, которая принесет "хаос и бедность", сблизив Венгрию с Европейским Союзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Кёче в воскресенье.

Орбан, который заявил, что ЕС рискует распасться в течение следующего десятилетия, пытается не допустить поражения своей партии от политической силы своего соперника Петера Мадяра на следующих парламентских выборах 2026 года.

"Понятно, что у Венгрии есть только два варианта в стратегическом плане. Мы должны выбрать между ними. Оба возможны. Оба имеют четкие контуры, четкую структуру, содержание, можно выбрать один. Первый – присоединиться к брюссельской политике. Я думаю, что это будет иметь катастрофические последствия и приведет к хаосу и бедности. Мы просто прицепим вагон Венгрии к поезду Европейского Союза", – сказал Орбан, рассказывая о потенциальном сценарии, при котором его партия "Фидес" проиграет.

Вместо этого Орбан убеждает, что единственным положительным сценарием для Венгрии будет победа именно его политической силы.

"Другой вариант для Венгрии – придерживаться модели, которую мы строили примерно 10 лет", – сказал венгерский премьер.

В середине июля лидер "Тисы" Петер Мадяр начал предвыборную кампанию на каноэ, заявив, что его партия может самостоятельно победить Орбана на выборах 2026 года.

Орбан тем временем продолжает информационную кампанию против Мадяра. Ранее в Венгрии появились плакаты и видеоролики, где соперника Орбана пытаются выставить "венгерским Зеленским" и называют обоих марионетками внешних игроков.

