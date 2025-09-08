Суди у Німеччині зафіксували різке зростання кількості заяв про надання притулку

Адміністративні суди в Німеччині фіксують різке зростання кількості заяв щодо надання притулку, свідчать дані з різних федеральних земель.

Про це йдеться у публікації Die Welt, пише "Європейська правда".

Станом на кінець червня 2025 року до судів надійшло 76 646 нових основних позовів. Таким чином, кількість справ перевищила загальний показник за 2023 рік (71 885) і становить три чверті рівня 2024 року (100 494).

Найбільше позовів зареєстровано в Північному Рейні-Вестфалії, Баварії та Нижній Саксонії.

У Північному Рейні-Вестфалії суди отримали 13 304 позови в першій половині року, у Баварії – 11 412. Нижня Саксонія повідомила про 11 тисяч нових справ – більше, ніж за весь 2024 рік.

Така динаміка впливає на тривалість розгляду справ. У Рейнланд-Пфальці, наприклад, одне провадження у справі про надання притулку тривало у 2023 році в середньому 3,9 місяця. У 2024 році – 5,4 місяця, а в першій половині цього року вже шість місяців.

В інших 11 федеральних землях розгляд позовів наразі триває від 10 до 19 місяців.

У той час як у судах кількість справ побільшала, загалом у Німеччині кількість прохань про надання притулку скоротилась.

Тим часом Греція посилила покарання для мігрантів, яким відмовили у притулку.