Суды в Германии зафиксировали резкий рост количества заявлений о предоставлении убежища

Административные суды в Германии фиксируют резкий рост количества заявлений о предоставлении убежища, свидетельствуют данные из разных федеральных земель.

Об этом говорится в публикации Die Welt, пишет "Европейская правда".

По состоянию на конец июня 2025 года в суды поступило 76 646 новых основных исков. Таким образом, количество дел превысило общий показатель за 2023 год (71 885) и составляет три четверти уровня 2024 года (100 494).

Больше всего исков зарегистрировано в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии и Нижней Саксонии.

В Северном Рейне-Вестфалии суды получили 13 304 иска в первой половине года, в Баварии – 11 412. Нижняя Саксония сообщила о 11 тысячах новых дел – больше, чем за весь 2024 год.

Такая динамика влияет на продолжительность рассмотрения дел. В Рейнланд-Пфальце, например, одно производство по делу о предоставлении убежища длилось в 2023 году в среднем 3,9 месяца. В 2024 году – 5,4 месяца, а в первой половине этого года уже шесть месяцев.

В других 11 федеральных землях рассмотрение исков в настоящее время длится от 10 до 19 месяцев.

В то время как в судах количество дел увеличилось, в целом в Германии количество просьб о предоставлении убежища сократилось.

