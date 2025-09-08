Главам 60 дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина
Руководители 60 дипломатических миссий в Украине осмотрели здание Кабинета министров, поврежденное российским ударом в ночь на 7 сентября.
Об этом сообщил в соцсети Х в понедельник глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".
Во время визита дипломатов премьер Юлия Свириденко рассказала об усилиях правительства по защите Украины от российского террора, а глава МВД Игорь Клименко обсудил последствия недавних ударов и работу министерства и спасательных команд.
В целом, по словам Сибиги, приглашение МИД осуществить визит к месту российского удара приняли главы 60 дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.
Today, we began the day with a visit alongside members of the foreign diplomatic corps to Ukraine’s Cabinet of Ministers building damaged by a Russian strike.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 8, 2025
Prime Minister @Svyrydenko_Y spoke about the government's efforts to protect Ukraine from Russian terror, while @MVS_UA… pic.twitter.com/ocuRAMuEHZ
"Для иностранных дипломатов был проведен брифинг, в котором основное внимание было сосредоточено не на самом здании правительства, а на разрушениях и жертвах, вызванных недавним массовым российским ударом по всей Украине, включая Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье", – сообщил Сибига.
Иностранным коллегам отметили, добавил министр, что такими варварскими атаками Россия отвергает мирные усилия и дипломатию, поэтому для достижения мира необходимо усилить санкции против Москвы и укрепить Украину.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне опубликовала видео из поврежденного российским обстрелом здания Кабмина
и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность проволочек и попыток умиротворения Кремля.