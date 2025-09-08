Укр Рус Eng

Главам 60 дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина

Новости — Понедельник, 8 сентября 2025, 12:00 — Кристина Бондарева

Руководители 60 дипломатических миссий в Украине осмотрели здание Кабинета министров, поврежденное российским ударом в ночь на 7 сентября.

Об этом сообщил в соцсети Х в понедельник глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Во время визита дипломатов премьер Юлия Свириденко рассказала об усилиях правительства по защите Украины от российского террора, а глава МВД Игорь Клименко обсудил последствия недавних ударов и работу министерства и спасательных команд.

В целом, по словам Сибиги, приглашение МИД осуществить визит к месту российского удара приняли главы 60 дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

"Для иностранных дипломатов был проведен брифинг, в котором основное внимание было сосредоточено не на самом здании правительства, а на разрушениях и жертвах, вызванных недавним массовым российским ударом по всей Украине, включая Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье", – сообщил Сибига.

Иностранным коллегам отметили, добавил министр, что такими варварскими атаками Россия отвергает мирные усилия и дипломатию, поэтому для достижения мира необходимо усилить санкции против Москвы и укрепить Украину.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко накануне опубликовала видео из поврежденного российским обстрелом здания Кабмина

и обратилась к партнерам Украины с призывом остановить РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в воскресенье скоординировал дальнейшие шаги для ответа РФ на ночной обстрел Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что атака России на здание правительства в Киеве демонстрирует тщетность проволочек и попыток умиротворения Кремля.

