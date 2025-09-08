У Навроцького анонсували зустріч з Орбаном і утримались від критики його політики

Президент Польщі Кароль Навроцький зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер у соціальних мережах заявив, що його уряд "починає відновлювати польсько-угорську співпрацю". Днем раніше угорський міністр у справах Європейського Союзу Янош Бока завершив свій візит до Польщі, зустрівшись, зокрема, з радником президента Яцеком Саріушем-Вольським під час Економічного форуму в Карпачі.

У понеділок речник президента Рафал Лешкевич повідомив PAP Studio, що запланована зустріч польського президента з угорським прем'єр-міністром, а також "багато інших зустрічей".

"Дочекаймося зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться найближчим часом. Я поки що не можу сказати, коли саме, поки немає твердих домовленостей між президентом Каролем Навроцьким і Віктором Орбаном", – сказав він.

Речник президента наголосив, що "польсько-угорські відносини для нас є надзвичайно важливими". Він додав, що наразі важко сказати щось більше про саму зустріч, а також про "майбутні домовленості".

У цьому контексті Лешкевича запитали про присутність у середу глави МЗС Угорщини Петера Сійярто на параді в Пекіні в групі з російським лідером Владіміром Путіним, білоруським диктатором Александром Лукашенком і північнокорейським лідером Кім Чен Ином, а також про те, чи, на його думку, це була хороша компанія.

"На мою думку, це, безумовно, погана компанія...Це внутрішня політика, яку проводить угорський уряд. Я не збираюся коментувати, як ця політика проводиться, це не є питанням, яке безпосередньо стосується Польщі та поляків", – сказав він.

"Звичайно, президент Кароль Навроцький не став би в один ряд з лідером Російської Федерації, зі злочинцем Владіміром Путіним, тим більше, що Путін переслідує президента Кароля Навроцького за знесення об'єктів радянської пропаганди (в Польщі. – Ред.)", – відповів прессекретар президента.

Варто зазначити, що відносини між Польщею та Угорщиною, колись близькими союзниками, зіпсувалися через рішення Будапешта підтримувати тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією, а потім – через блокування виплат Європейського Союзу країнам-членам, які надали Києву озброєння.

Перший візит на посаді Навроцький здійснив до Вашингтона, де зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом.