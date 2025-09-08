У Навроцкого анонсировали встречу с Орбаном и воздержались от критики его политики

Президент Польши Кароль Навроцкий встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг в социальных сетях заявил, что его правительство "начинает восстанавливать польско-венгерское сотрудничество". Днем ранее венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока завершил свой визит в Польшу, встретившись, в частности, с советником президента Яцеком Сариушем-Вольским во время Экономического форума в Карпаче.

В понедельник пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич сообщил PAP Studio, что запланирована встреча польского президента с венгерским премьер-министром, а также "много других встреч".

"Давайте дождемся встречи, которая, вероятно, состоится в ближайшее время. Я пока не могу сказать, когда именно, пока нет твердых договоренностей между президентом Каролем Навроцким и Виктором Орбаном", – сказал он.

Представитель президента подчеркнул, что "польско-венгерские отношения для нас чрезвычайно важны". Он добавил, что пока трудно сказать что-то больше о самой встрече, а также о "будущих договоренностях".

В этом контексте Лешкевича спросили о присутствии в среду главы МИД Венгрии Петера Сийярто на параде в Пекине в группе с российским лидером Владимиром Путиным, белорусским диктатором Александром Лукашенко и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также о том, по его мнению, была ли это хорошая компания.

"По моему мнению, это, безусловно, плохая компания (...) Это внутренняя политика, которую проводит венгерское правительство. Я не собираюсь комментировать, как эта политика проводится, это не является вопросом, который непосредственно касается Польши и поляков", – сказал он.

"Конечно, президент Кароль Навроцкий не стал бы в один ряд с лидером Российской Федерации, с преступником Владимиром Путиным, тем более, что Путин преследует президента Кароля Навроцкого за снос объектов советской пропаганды (в Польше. – Ред.)", – ответил пресс-секретарь президента.

Стоит отметить, что отношения между Польшей и Венгрией, когда-то близкими союзниками, испортились из-за решения Будапешта поддерживать тесные экономические и дипломатические связи с Россией, а затем – из-за блокирования выплат Европейского Союза странам-членам, которые предоставили Киеву вооружение.

Первый визит в должности Навроцкий совершил в Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом.