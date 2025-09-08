У Румунії вчителі організували масовий протест, який зібрав на вулицях столиці країни понад 10 тисяч людей – вони невдоволені планами уряду скоротити державні видатки.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У понеділок, 8 вересня, демонстранти пройшли маршем Бухарестом, щоб бойкотувати початок навчального року та вимагати відставки міністра освіти країни.

Протест був організований головними профспілками вчителів Румунії у відповідь на рішення уряду збільшити робочий час і скоротити ряд заробітних плат.

Фото: Bloomberg

Зауважимо, коаліційний уряд країни витримав серію голосувань про довіру, організованих у неділю ультраправою опозицією країни. Уряд просуває низку реформ, щоб скоротити дефіцит бюджету.

Ультраправа опозиція оскаржила чотири з п'яти пакетів, і в неділю, 7 вересня, парламент, в якому коаліція контролює близько 70% місць, проголосував проти всіх чотирьох.

Уряд також зіштовхується зі страйками в державному секторі та сильною опозицією до скорочення витрат у своїх лавах.

Законопроєкти все ще можуть бути оскаржені в Конституційному суді, а один із пакетів, який поступово підвищує пенсійний вік для суддів і прокурорів, вже був оскаржений судовою владою.

Уряд вирішив розділити заходи на п'ять пакетів, щоб уникнути їх одночасного скасування вищим судом. Чотири коаліційні партії ще не погодили окремий законопроєкт, який передбачає скорочення близько 13 тисяч робочих місць у місцевій державній адміністрації.Уряд також намагатиметься скоротити робочі місця в центральних органах влади пізніше цього року.