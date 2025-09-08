В Румынии – протест учителей против планов сокращения дефицита

В Румынии учителя организовали массовый протест, который собрал на улицах столицы страны более 10 тысяч человек – они недовольны планами правительства сократить государственные расходы.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В понедельник, 8 сентября, демонстранты прошли маршем по Бухаресту, чтобы бойкотировать начало учебного года и потребовать отставки министра образования страны.

Протест был организован главными профсоюзами учителей Румынии в ответ на решение правительства увеличить рабочее время и сократить ряд заработных плат.

Фото: Bloomberg

Отметим, коалиционное правительство страны выдержало серию голосований о доверии, организованных в воскресенье ультраправой оппозицией страны. Правительство продвигает ряд реформ, чтобы сократить дефицит бюджета.

Ультраправая оппозиция оспаривала четыре из пяти пакетов, и в воскресенье, 7 сентября, парламент, в котором коалиция контролирует около 70% мест, проголосовал против всех четырех.

Правительство также сталкивается с забастовками в государственном секторе и сильной оппозицией сокращению расходов в своих рядах.

Законопроекты все еще могут быть обжалованы в Конституционном суде, а один из пакетов, который постепенно повышает пенсионный возраст для судей и прокуроров, уже был обжалован судебной властью.

Правительство решило разделить меры на пять пакетов, чтобы избежать их одновременной отмены высшим судом. Четыре коалиционные партии еще не согласовали отдельный законопроект, который предусматривает сокращение около 13 тысяч рабочих мест в местной государственной администрации. Правительство также будет пытаться сократить рабочие места в центральных органах власти позднее в этом году.