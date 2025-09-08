В Германии выдали ордер на арест подростка, напавшего на преподавательницу с ножом

В немецком Эссене судья выдал ордер на арест 17-летнего студента, который на прошлой неделе с ножом напал на преподавательницу профессионального колледжа.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел 5 сентября в немецком городе Эссен. Тогда студент напал с ножом на преподавательницу, а когда полиция пыталась его арестовать – напал с ножом на правоохранителей, в результате чего его ранили. Сначала СМИ писали, что ранение было смертельным.

Как отмечается, 17-летний косоварский подросток получил тяжелые ранения от выстрелов полиции во время его ареста в пятницу. По словам следователей, из-за его состояния здоровья ордер на арест не мог быть выполнен до воскресенья.

Подросток уже не находится в критическом состоянии, но остается в больнице для лечения. По данным полиции и прокуратуры, он подозревается в попытке убийства и причинении тяжких телесных повреждений.

Напомним, в июне в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе. По официальным данным, в результате погибли 10 человек – помимо нападавшего, это шесть девочек и три мальчика, еще 12 человек получили ранения. Ее совершил 21-летний бывший учащийся заведения, который после того застрелился.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявляли, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.