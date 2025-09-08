Апеляцію на вирок Ле Пен, який закрив їй президентство, розглянуть на початку 2026-го

Апеляційний суд Парижа призначив слухання щодо де-факто лідерки ультраправого "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен у справі про розкрадання коштів Європарламенту на початок 2026 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Слухання апеляції Ле Пен на вирок у справі про розкрадання коштів Європарламенту відбудеться з 13 січня по 12 лютого 2026 року.

Це дозволить суду ухвалити рішення влітку наступного року, а отже, в разі скасування вироку ультраправа політикиня ще матиме шанс позмагатись за посаду президента Франції у 2027 році.

Нагадаємо, у березні Ле Пен засудили за шахрайство з фальшивими робочими місцями в Європарламенті до чотирьох років позбавлення волі, два з яких були умовними, та штрафу в розмірі 100 тисяч євро.

Їй також заборонили балотуватися на виборні посади, включно з президентською, протягом п'яти років – рішення, яке ультраправа політикиня намагалась оскаржити в Європейському суді з прав людини.

