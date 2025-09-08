Апелляцию на приговор Ле Пен, который закрыл ей президентство, рассмотрят в начале 2026-го

Апелляционный суд Парижа назначил слушания по де-факто лидеру ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен по делу о хищении средств Европарламента на начало 2026 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Слушание апелляции Ле Пен на приговор по делу о хищении средств Европарламента состоится с 13 января по 12 февраля 2026 года.

Это позволит суду принять решение летом следующего года, а значит, в случае отмены приговора ультраправого политика еще будет иметь шанс побороться за пост президента Франции в 2027 году.

Напомним, в марте Ле Пен приговорили за мошенничество с фальшивыми рабочими местами в Европарламенте к четырем годам лишения свободы, два из которых были условными, и штрафу в размере 100 тысяч евро.

Ей также запретили баллотироваться на выборные должности, включая президентскую, в течение пяти лет – решение, которое ультраправый политик пыталась обжаловать в Европейском суде по правам человека.

Подробно на эту тему – в статье Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.