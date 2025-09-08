Испания отзывает посла из Израиля на фоне межгосударственного спора

Испанского посла в Тель-Авиве отозвали для консультаций после того, как Израиль в понедельник запретил въезд двум министрам правительства Испании на фоне критики Мадридом действий в секторе Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом Министерство иностранных дел Испании сообщило агентству EFE.

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес вызвал для консультаций посла в Тель-Авиве "в связи с клеветническими обвинениями в адрес Испании и неприемлемыми мерами против двух членов правительства" – вице-премьера Иоланды Диас и министра по делам молодежи Сиры Рего.

О запрете въезда для Диас и Рего объявил глава израильского МИД Гидеон Саар вскоре после того, как премьер-министр Педро Санчес сообщил об усилении давления на Израиль из-за боевых действий в секторе Газы.

МИД Испании добавил, что правительство "не даст себя запугать" в вопросе защиты мира, а меры, объявленные Санчесом, "соответствуют мнению большинства испанского общества и принимаются в пределах его суверенитета и в соответствии с защитой мира, прав человека и международного права".

Как известно, Франция объявила о намерениях признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио остро раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.