Президент Чехії вирушив у "таємну" відпустку до Румунії

Чеський президент Петр Павел вирішив провести відпустку в румунському місті Крайова, про що стало відомо попри практику його пресслужби не повідомляти такі подробиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про присутність Павела в місті Крайова на півдні Румунії стало спершу відомо з допису одного з Х-користувачів, який виклав відео і фотографії з чеським президентом.

На відео Павел, за словами користувача, іде в супроводі перекладачки та охоронця, тримаючи в руці фотоапарат.

Ia să-mi ziceți voi, pe cine vedeți în imaginile astea! Pe cine? pic.twitter.com/xxozwsmaEY – 🇷🇴 doratul – little bastard 🇺🇦 (@dorulets) September 8, 2025

Мер Крайової Лія Олгуца Васілеску пізніше написала на Facebook, що два тижні тому мерія отримала запит про зйомку нібито від чеського національного телебачення.

"Сьогодні вранці ми дізналися, що в Крайовій була не телевізійна команда, а президент Чехії Петр Павел. Ми раді такому важливому візиту і сподіваємося, що йому сподобалося місто!" – додала вона.

Пресслужба чеського президента заздалегідь повідомляє, коли він вирушає у відпустку, але ніколи не розкриває, куди саме.

Нещодавно Петр Павел, відомий інтересом до різного спорту та мотоциклів, спробував себе у ролі водія гоночного авто.

Минулого року він здивував Чехію стрибком з парашутом та ненадовго опинився у лікарні після травми на мотоциклі.