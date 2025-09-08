Укр Рус Eng

Президент Чехії вирушив у "таємну" відпустку до Румунії

Новини — Понеділок, 8 вересня 2025, 19:15 — Олег Павлюк

Чеський президент Петр Павел вирішив провести відпустку в румунському місті Крайова, про що стало відомо попри практику його пресслужби не повідомляти такі подробиці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про присутність Павела в місті Крайова на півдні Румунії стало спершу відомо з допису одного з Х-користувачів, який виклав відео і фотографії з чеським президентом.

На відео Павел, за словами користувача, іде в супроводі перекладачки та охоронця, тримаючи в руці фотоапарат.

Мер Крайової Лія Олгуца Васілеску пізніше написала на Facebook, що два тижні тому мерія отримала запит про зйомку нібито від чеського національного телебачення.

"Сьогодні вранці ми дізналися, що в Крайовій була не телевізійна команда, а президент Чехії Петр Павел. Ми раді такому важливому візиту і сподіваємося, що йому сподобалося місто!" – додала вона.

Пресслужба чеського президента заздалегідь повідомляє, коли він вирушає у відпустку, але ніколи не розкриває, куди саме.

Нещодавно Петр Павел, відомий інтересом до різного спорту та мотоциклів, спробував себе у ролі водія гоночного авто.

Минулого року він здивував Чехію стрибком з парашутом та ненадовго опинився у лікарні після травми на мотоциклі.

Чехія Румунія
