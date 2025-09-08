Президент Чехии отправился в "тайный" отпуск в Румынию

Чешский президент Петр Павел решил провести отпуск в румынском городе Крайова, о чем стало известно вопреки практике его пресс-службы не сообщать такие подробности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О присутствии Павла в городе Крайова на юге Румынии сначала стало известно из сообщения одного из Х-пользователей, который выложил видео и фотографии с чешским президентом.

На видео Павел, по словам пользователя, идет в сопровождении переводчицы и охранника, держа в руке фотоаппарат.

Ia să-mi ziceți voi, pe cine vedeți în imaginile astea! Pe cine? pic.twitter.com/xxozwsmaEY – 🇷🇴 doratul – little bastard 🇺🇦 (@dorulets) September 8, 2025

Мэр Крайовой Лия Олгуца Василеску позже написала на Facebook, что две недели назад мэрия получила запрос о съемке якобы от чешского национального телевидения.

"Сегодня утром мы узнали, что в Крайовой была не телевизионная команда, а президент Чехии Петр Павел. Мы рады такому важному визиту и надеемся, что ему понравился город!" – добавила она.

Пресс-служба чешского президента заранее сообщает, когда он уезжает в отпуск, но никогда не раскрывает, куда именно.

Недавно Петр Павел, известный интересом к различным видам спорта и мотоциклам, попробовал себя в роли водителя гоночного автомобиля.

В прошлом году он удивил Чехию прыжком с парашютом и ненадолго оказался в больнице после травмы на мотоцикле.