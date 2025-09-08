В Белграде прошел очередной массовый протест

Тысячи студентов-протестующих выкрикивали лозунги против президента Сербии Александара Вучича на митинге в центре Белграда в понедельник, 8 сентября, обвиняя полицию в жестокости во время недавних антиправительственных демонстраций.

Как отмечается, протестующие требовали наказать полицейских, ответственных за чрезмерное применение силы во время месяцев беспорядков, в том числе за якобы угрозы изнасилования студентки.

Студентка Николина Синжелич, задержанная в прошлом месяце во время протестов, заявила, что во время заключения ее "били и сексуально домогались".

"Они (правительство) бьют нас, потому что боятся нас", – сказала Синджелич в речи перед штабом специального полицейского подразделения, командира которого она обвинила в угрозах изнасилованием.

Толпа бурно поддержала речь Синжелич, скандируя "Ему конец", имея в виду президента Сербии.

А 5 сентября писали, что сербская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты на территории университетского городка в Новом Саде, чтобы разогнать протестующих, которые требовали проведения досрочных выборов.

Напомним, 1 ноября 2024 года бетонный навес недавно отремонтированного вокзала в городе Новый Сад на севере Сербии неожиданно обрушился. На месте погибли 15 человек, еще один человек скончался позже в больнице.

Катастрофа, которую многие связывают с коррупцией, вызвала волну студенческих протестов против президента Александара Вучича, которые всколыхнули Сербию.

Вучич считает, что протесты инспирированы из-за рубежа.

