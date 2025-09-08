У Лісабоні посилять безпеку фунікулера після смертельної аварії

Міська рада Лісабона доручила групі експертів розробити новий механізм для забезпечення безпеки фунікулера Elevador da Glória, аварія на якому минулого тижня призвела до загибелі 16 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Віцеголова ради Лісабона Філіпе Анакорета Коррейя розповів, що влада прагне "гарантувати максимальну безпеку" під час поїздок фунікулером.

За створення нової системи безпеки відповідатимуть технічні фахівці муніципальної компанії Carris, яка експлуатує фунікулер, а також експерти з університетів, португальської організації з регулювання інженерних робіт, а також національної лабораторії цивільного будівництва LNEC.

Коррейя також сказав, що до впровадження нової системи безпеки Elevador da Glória залишатиметься закритим.

Нагадаємо, вагон фунікулера, який сполучає райони Рестаурадорес і Принсіпі-Реал у Лісабоні, зійшов з рейок під час одного з рейсів 3 вересня.

Внаслідок аварії загинули 16 людей: троє британців, двоє південнокорейців, двоє канадців, одна француженка, одна швейцарка, один американець і один українець.

У першому звіті про розслідування смертельної аварії фунікулера Elevador da Glória у Лісабоні зазначено, що кабель, який з'єднував два вагони, фактично обірвався.