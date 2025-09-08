В Лиссабоне усилят безопасность фуникулера после смертельной аварии

Городской совет Лиссабона поручил группе экспертов разработать новый механизм для обеспечения безопасности фуникулера Elevador da Glória, авария на котором на прошлой неделе привела к гибели 16 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вице-председатель совета Лиссабона Филипе Анакорета Коррейя рассказал, что власти стремятся "гарантировать максимальную безопасность" во время поездок на фуникулере.

За создание новой системы безопасности будут отвечать технические специалисты муниципальной компании Carris, которая эксплуатирует фуникулер, а также эксперты из университетов, португальской организации по регулированию инженерных работ, а также национальной лаборатории гражданского строительства LNEC.

Коррейя также сказал, что до внедрения новой системы безопасности Elevador da Glória будет оставаться закрытым.

Напомним, вагон фуникулера, соединяющий районы Рестаурадорес и Принсипи-Реал в Лиссабоне, сошел с рельсов во время одного из рейсов 3 сентября.

В результате аварии погибли 16 человек: трое британцев, двое южнокорейцев, двое канадцев, одна француженка, одна швейцарка, один американец и один украинец.

В первом отчете о расследовании смертельной аварии фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне указано, что кабель, соединявший два вагона, фактически оборвался.