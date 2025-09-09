Новий уряд Литви внесе до програми формулювання про Китай як загрозу безпеці
Новий уряд Литви внесе поправки до проєкту своєї програми, щоб відобразити роль Китаю як глобальної загрози безпеці.
Про це заявив у вівторок, 9 вересня, міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, передає LRT, пише "Європейська правда".
Про це він заявив після того, як у зареєстрованому документі було пропущено таке формулювання і натомість наголошено на відновленні дипломатичних відносин з Пекіном.
"Ми маємо кілька пропозицій щодо того, якими мають бути поправки до цього положення. Деякі формулювання, ймовірно, були втрачені в процесі узгодження програми уряду", – сказав глава литовської дипломатії.
Він підкреслив, що Китай залишається викликом.
"Китай сприяє виникненню нових загроз для нас на кількох фронтах, як у плані європейської безпеки, так і економічної безпеки, прямо і опосередковано даючи Росії можливість продовжувати агресію проти України, займаючись недобросовісною економічною практикою та різними іншими речами. Очевидно, що це серйозний системний виклик для всього сучасного світового порядку", – сказав Будріс.
Як нагадав литовський мовник, уряд колишнього прем’єр-міністра Литви Гінтаутаса Палуцкаса чітко заявив, що Китай стає все більшим викликом для зовнішньої політики та політики безпеки країни, посилаючись на його стратегічне партнерство з Росією та зростаючий вплив у Білорусі.
Натомість у програмі нової прем'єр-міністерки Інги Ругінене, поданій до парламенту у вівторок, 9 вересня, ці формулювання були вилучені, і зазначено лише, що її кабінет міністрів прагнутиме "відновити дипломатичні відносини з Китаєм на тому ж дипломатичному рівні, що й з іншими країнами Європейського Союзу".
Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.
Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.
Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.
А 24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.
У середині червня писали, що китайські дипломати відсутні у Вільнюсі з середини травня через напруженість у відносинах між Литвою та Китаєм щодо відновлення офіційного дипломатичного представництва.
